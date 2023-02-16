Что это было: модель Джулия Фокс появилась на публике в полуголом образе и с сумкой-лисой

В этом образе у модели был хвост на юбке. Лук выглядел сексуально и действительно необычно.

Кто бы что ни говорил о Джулии Фокс - она действительно стала звездой нью-йоркского стритстайла и активно покоряет подиумы. Благодаря эпатажному стилю и легкости, с которой она решается на изменения во внешности, ее все чаще зовут на модные шоу и в качестве модели, и как гостью.

На днях девушка в очередной раз удивила, поскольку вышла на улицу в очередном безумном и полуголом наряде от бренда THE UNCOMMONIST.

На Джулии была кропнутая черная куртка с капюшоном, еле прикрывающая грудь, а также длинная юбка с вырезами на ягодицах и прикрепленном к ней длинным черным хвостом.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Дополнили этот вечерний лук перчатки, сапоги на каблуке яркий макияж с черными стрелками, а также ее любимая сумка от бренда Thom Browne, с которой мы ее уже видели ранее.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

В октябре прошлого года она этот необычный аксессуар сочетала с "мокрыми" волосами и белым мини-платьем.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Отметим, что THE UNCOMMONIST - это относительно молодой бренд с действительно нетрадиционным подходом к дизайну. А вот дизайнер этого бренда предпочитает оставаться анонимным.

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