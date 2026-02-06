Что известно о браслете Бронте, который Марго Робби надела на премьеру "Грозового перевала"

Марго Робби

Марго Робби надела на премьеру «Грозового перевала» реплику браслета известной британской писательницы Шарлотты Бронте, который был изготовлен из волос. Это украшение имело в 19 веке для женщины очень щемящий и сентиментальный характер, ведь напоминало ей о сестрах — Эмили и Анне Бронте.

Марго Робби / © Associated Press

Браслет был изготовлен из настоящих волос умерших сестер писательницы — автор «Грозового перевала» Эмили Бронте и ее сестра Анна ушли из жизни с разницей в пять месяцев, в декабре 1848 года и мае 1849 года соответственно. После их смерти Шарлотта Бронте заказала оригинальный браслет, сделанный из их волос, сплетенных вместе. Говорят, что Шарлотта носила этот особенный браслет каждый день, а с 1923 года он принадлежит Brontë Parsonage Museum.

Браслет Бронте / фото: Andrew Mukamal

Это было траурное памятное украшение, которое было популярным и очень характерным для моды 19 века. Подобные браслеты изготавливали специальные мастера.

Стилист Марго Эндрю Мукамал заказал копию браслета у Wyedean, а помогали в точности воспроизведения Brontë Parsonage Museum. Он имел золотой центр с камнем и подвеску, браслет был сплетен из волосков, которые соответствовали дизайну ее платья от Dilara Findikoglu. Синтетические волосы, использованные в дизайне, были окрашены вручную, чтобы точно соответствовать цвету волос сестер Бронте.

Украшения Марго / фото: Andrew Mukamal

«Ты сказал, что я тебя убила — так преследуй меня! Будь со мной всегда — прими любой облик, сведи меня с ума!», — написал Мукамал в соцсети цитату из романа «Грозового перевал», которой вдохновлялся, когда создавал образ для Марго.

Браслет Марго / фото: Andrew Mukamal

Платье Марго / фото: Andrew Mukamal

Ранее Марго вышла в свет в оригинальном украшении