- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 2 мин
Что известно о браслете Бронте, который Марго Робби надела на премьеру "Грозового перевала"
Актриса и ее команда черпали непосредственное вдохновение у сестер Бронте. Так фильм еще никто не представлял.
Марго Робби надела на премьеру «Грозового перевала» реплику браслета известной британской писательницы Шарлотты Бронте, который был изготовлен из волос. Это украшение имело в 19 веке для женщины очень щемящий и сентиментальный характер, ведь напоминало ей о сестрах — Эмили и Анне Бронте.
Браслет был изготовлен из настоящих волос умерших сестер писательницы — автор «Грозового перевала» Эмили Бронте и ее сестра Анна ушли из жизни с разницей в пять месяцев, в декабре 1848 года и мае 1849 года соответственно. После их смерти Шарлотта Бронте заказала оригинальный браслет, сделанный из их волос, сплетенных вместе. Говорят, что Шарлотта носила этот особенный браслет каждый день, а с 1923 года он принадлежит Brontë Parsonage Museum.
Это было траурное памятное украшение, которое было популярным и очень характерным для моды 19 века. Подобные браслеты изготавливали специальные мастера.
Стилист Марго Эндрю Мукамал заказал копию браслета у Wyedean, а помогали в точности воспроизведения Brontë Parsonage Museum. Он имел золотой центр с камнем и подвеску, браслет был сплетен из волосков, которые соответствовали дизайну ее платья от Dilara Findikoglu. Синтетические волосы, использованные в дизайне, были окрашены вручную, чтобы точно соответствовать цвету волос сестер Бронте.
«Ты сказал, что я тебя убила — так преследуй меня! Будь со мной всегда — прими любой облик, сведи меня с ума!», — написал Мукамал в соцсети цитату из романа «Грозового перевал», которой вдохновлялся, когда создавал образ для Марго.
