Что известно об образах Камерон Диас в фильме "Отпуск по обмену": актриса рассказала секреты со съемок

У фильма был ряд милых и забавных сцен, а также многим понравился гардероб Кэмерон Диас, который состоял из большого количества кашемировых вещей и теплых пальто. В интервью изданию Vulture актриса немного рассказала о своих образах из картины.

«Мы были в огромной гардеробной, заполненной всеми возможными вещами из кашемира, которые только могли существовать для одного человека. Мы собрали буквально все — это были сплошные стены из кашемировых свитеров и пальто. И мы просто провели целый день, составляя образы, сочетая вещи, обсуждая сцены и то, что мы будем носить, и что будет носить мой персонаж», — сказала актриса.

«И это так вдохновляло, в смысле того, что я могла пробежать милю по снегу на каблуках. Ох, девочка. Я бегала примерно по семь миль в день на каблуках. Вся эта сцена снималась неделю. Ее даже не было в сценарии», — добавила Камерон.

«Мы были в Англии, и Нэнси (Нэнси Майерс — режиссер, сценарист и автор идеи фильма — ред.) подошла ко мне и говорит: „Я так взволнована. Нам только что дали разрешение снимать, бла-бла-бла“. А я отвечаю: „Какую сцену?“ Она назвала номер. Я говорю: „Какую сцену? Что ты имеешь в виду — „нам дали разрешение ее снимать“?» Она говорит: «Эту сцену». А там буквально только описание действия: Аманда сидит на заднем сиденье автомобиля, она понимает, что должна вернуться, останавливает машину и выходит. Реплика одна: «Остановите машину».

И она выходит из машины и бежит обратно по дороге к коттеджу. Но Нэнси уже «отправила» ее где-то за полмили. Это не было так, что она дошла до края подъездной дороги и решила вернуться. Она была уже на полпути к чертовому аэропорту. Почти у Хитроу — и тут такая: «Остановите машину». И по какой-то причине бежит обратно. Я такая: «Окей. Класс. Отлично». Без всякого представления, что из этого выйдет.

В фильме использовали всего два кадра, но мы сняли где-то десять — как я бегу через десять разных полей. А на мне тот кашемирово-шерстяной тренч Valentino, кашемировая водолазка, невероятные… и джинсы, и мои сапоги на высоких каблуках».

«Все склоны покрыли искусственным снегом, который был полностью биоразлагаемым. Это было невероятно. В Англии же не снежит — там дождь. Но были эти клочки „снега“. Все снято длинными планами, с очень большого расстояния. Я — крошечная фигурка, бегущая где-то далеко. И, конечно, во время съемок гремела музыка, так что у меня был четкий ритм, под который я бежала. Я мчалась по полю, вверх на холм, вниз вдоль ряда деревьев. Камера ехала по рельсам и сопровождала меня, пока я бежала между деревьями.

Серьезно, в конце той недели я была в невероятной форме. Я, наверное, пробегала по семь миль в день на тех каблуках. По грязи и холмам. Это было так смешно. Я буквально думала: я даже не жалуюсь, потому что моя работа — бежать, и меня это устраивает. Но я вся была мокрая от пота».