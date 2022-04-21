Что известно об обручальных кольцах, которые Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес

В начале апреля американская суперзвезда рассказала, что Аффлек сделал ей предложение, но в их отношений это уже вторая помолвка. Рассказываем об обручальных кольцах, которые Бен дарил возлюбленной.

История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека очень необычна. Познакомились знаменитости на съемках фильма "Джильи", где исполняли главные роли, и начали встречаться. Молодые и популярные актеры моментально стали главной парой Голливуд, а их роман настолько быстро развивался, что Бен решил сделать Дженнифер предложение. Аффлек преподнес тогда любимой роскошное кольцо с розовым бриллиантом. Украшение было уникальным в своем роде и, по сути, сделало революцию в моде на украшения, ведь огромный бриллиант, украшавший кольцо, был нежно-розового цвета.

Известно, что центральный бриллиант в кольце был в 6,1 карата, а по бокам его дополняло еще два белых бриллианта. Они были оправлены в платину и 18-каратное розовое золото. Автором кольца стал ювелирный бренд Harry Winston. За украшение Бен выложил тогда 2,5 миллиона долларов.

Дженнифер Лопес / Getty Images

А вот о помолвке Лопес рассказала в прайм-тайм, во время интервью ABC Primetime: Special Edition с Дайан Сойер 13 ноября 2002 года. В шоу она призналась, что Бен был очень романтичен, предложение сделал в доме родителей в Бостоне, по всему дому были тогда расставлены цветы и раскиданы лепестки роз, а на фоне играла ее песня I'm Glad.

Феномен этого обручального кольца в том, что на тот момент многие даже не знали о существовании розовых бриллиантов, и украшение Лопес стало настоящей сенсацией. Цены на украшения с розовыми бриллиантами в тот год колоссально выросли.

Несмотря на это все, пара так и не поженилась. Свадьбу отменили буквально за день до события. Спустя годы Бен и Дженнифер решили возобновить общение, которое опять переросло в роман. В начале апреля Аффлек опять позвал возлюбленную замуж и на этот раз решил подарить новое кольцо, но тоже довольно необычное, ведь центральный бриллиант в нем был зеленого цвета. Это любимый цвет звезды.

О помолвке невеста сообщила на своем сайте OnTheJLo.com. Также она рассказала, что не ожидала такого сюрприза от любимого. В тот вечер она как раз принимала ванну с пеной, когда в комнату зашел Бен, стал на одно колено и протянул ей кольцо с зеленым камнем.

Центральный бриллиант кольца - 8,5 карата. Камень вставлен в платиновое кольцо с парой бриллиантов трапециевидной формы по бокам. Автором украшения стал Ilan Portugali из Беверли-Хиллз.

Обручальное кольцо Дженнифер Лопес / OnTheJLo.com

"Вы когда-нибудь представляли себе, что ваша самая большая мечта может сбыться? В субботу вечером в моем любимом месте на земле (в ванне с пеной) моя любовь встал на одно колено и сделал предложение. Я была застигнута врасплох и просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно, изо всех сил пытаясь осознать тот факт, что через 20 лет это происходило снова, я буквально потеряла дар речи, и он сказал: "Это да?" А я ответила: "Да, конечно, это да! Я так широко улыбалась, по моему лицу текли слезы, и я чувствовала себя абсолютно счастливой", - написала Дженнифер.

Обручальное кольцо Дженнифер Лопес / OnTheJLo.com

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