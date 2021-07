Что носят звезды: рассматриваем дизайнерские наряды актрис "Секса в большом городе"

Действие будет происходить спустя 20 лет после событий предыдущего сериала.

В прошлые выходные в Нью-Йорке стартовали съемки сериала And Just Like That..., в котором сыграют практически все звезды "Секса в большом городе" и главная звезда проекта Сара Джесска Паркер уже на протяжении нескольких дней демонстрирует на площадке эффектные образы.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Теперь же папарацци удалось заснять и других виновниц будущего шоу - Синтию Никсон и Кристин Дэвис. Актрисы попали под прицел фотографов между съемками шоу. Синтия была одета в яркое полосатое платье от Dries Van Noten, которое сочетала с босоножками на платформе от Clergerie и сумкой от Loewe.

Синтия Никсон / Getty Images

Для Кристин костюмеры подобрали розовую сумку на короткой ручке от Louis Vuitton, белую юбку от Alexander McQueen, которые сочетались с розовой блузой с рукавами-фонариками.

Кристин Дэвис / Getty Images

