Что посмотреть: 5 сериалов для тех, кому понравилась "Игра в кальмара"

Уже несколько недель у всех на слуху только южнокорейский сериал "Игра в кальмара", но, если вы его уже посмотрели и ищете что-то похожее с захватывающим сюжетом, мистикой, приключениями и фантастикой, эта подборка вам понравится.

"Милый дом"

Еще один южнокорейский сериал с жутким сюжетом. Главный герой сериала - молодой парень, который после смерти родителей и сестры остается совсем один, и ему приходится переехать в маленькую квартирку. Парень в депрессии и, не видя больше причин жить, решает покончить с собой, но внезапно некоторые люди начинают превращаться в страшных чудовищ, и главный герой решает им противостоять.

"Сквозь снег"

Этот сериал основан на одноименном фильме 2013 года режиссера Пона Чжуна Хо, который также снял нашумевший фильм "Паразиты" и получил "Оскар". В сериале рассказывается о поезде, которые мчит сквозь снега, и его пассажирах. На планете случилась глобальная экологическая катастрофа, и теперь вся жизнь сосредоточена только в поезде, который состоит из 1001 вагона.

"Черное зеркало"

Британский сатирический сериал, в котором показано влияние современных технологий на человечество. Черное зеркало - это темные экраны наших гаджетов, когда они выключены. Каждая серия не связана с предыдущими ни сюжетом, ни актерами, ни временем и ни местом повествования. Идея создания сериала принадлежит Чарли Брукеру - сценаристу, колумнисту The Guardian, известного своим провокационным чувством юмора.

"3%"

Еще одна антиутопия, но на этот раз бразильского производства. Сюжет сериала показывает будущее, где в мире существует резкое социальное неравенство и он поделен на две части: прогресс и достаток на Прибрежье и разруха с нищетой на Материке. Всем людям единожды дается шанс на лучшую жизнь - попасть на Прибрежье - однако лишь трем процентам это удается.

"Бумажный дом"

Эта криминальная драма рассказывает историю ограбления Королевского монетного двора Испании группой из восьми преступников. Всех их собрал под своим крылом таинственный мужчина по имени Профессор. Чтобы не раскрывать имена будущих преступников, Профессор дал членам команды новые прозвища, соответствующие названиям восьми крупных столиц мира. Профессор планирует украсть огромную сумму денег - 2,4 млрд евро.

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