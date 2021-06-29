Что посмотреть накануне магического праздника Ивана Купала?

Подборка мистического кино.

Вместе с Киевстар ТВ, общей платформой онлайн-телевидения 1 + 1 media и Киевстар, редакция ТСН.ua подготовила подборку удивительно ужасающих фильмов по случаю магического праздника Ивана Купала. Этот день ассоциируется с таинственными историями и окутан удивительными легендами. Поэтому просмотр мистических кинолент онлайн-кинотеатра точно пощекочет нервы, а сложные сюжеты, нетипичные переплетение историй героев и поразительные спецэффекты точно перевернут ваше представление о хоррорах.

"Солнцестояние"

Сюжет посвящен истории друзей, отправляющихся в отдаленный городок в Швеции, где местные жители проводят традиционный скандинавский сезонный обряд, отмечая праздник летнего солнцестояния. Этот праздник бывает раз в 90 лет, и окутан он мистическими тайнами. И хотя все вокруг обещает героям идеальный отдых в живописных местах, очень скоро мирное празднование сменится настоящим кошмаром, поскольку милые и добрые жители шведского села окажутся служителями кровавого языческого культа.

смотреть фильм

"Время ведьм"

События фильма происходят в XIV веке, когда в Европе свирепствует чума. Вина в массовых смертях падает на ведьм, на которых сразу же начинается безжалостную охоту. Среди них и невинные девушки, подозреваемые в колдовстве. Мудрый рыцарь Бейман фон Бляйбрук при поддержке своего партнера Фелсона соглашается конвоировать молодую колдунью в монастырь, где, убив ее, священники должны избавить мир от болезни. Но действительно ли есть ее вина в распространении чумы? Скоро рыцари осознают, что их миловидная спутница — именно порождение ада, несущее угрозу большую, чем ведьма. А единственная надежда на спасение — молитвы книги Соломона.

смотреть фильм

"Иллюзионист"

События разворачиваются в Вене в начале ХХ века. В городе появляется загадочный человек — иллюзионист Айзенхайм. Он показывает публике невиданные фокусы, которые кажутся ничем иным, как волшебством. Его жизнь окутана сплетнями и домыслами, которыми заинтересовался даже кронпринц Леопольд. После услышанного принц решил почтить своим присутствием выступление Айзенхайма в сопровождении будущей невесты Софи. Но появление девушки повлечет невероятные события. Одна история неизменно шокирует всех, кто пытается проникнуть в глубины души маэстро иллюзий.

смотреть фильм

"Предчувствие"

Каждый хотя бы раз в жизни окутывало предчувствие беды. Это непонятная уверенность в том, что скоро произойдет что-то плохое. Главной героине по имени Линда, обычной домохозяйке, подсказывает интуиция, что что-то должно случиться с ее любимым. Некоторое время спустя шериф города сообщает, что ее муж погиб в автокатастрофе. Страдая от горя, Линда не находит себе места — она ​​не верит, что такое могло произойти. Проснувшись на следующий день, она видит своего мужа целым и невредимым. Вскоре Линда поймет, что это было не просто предчувствие, и теперь она должна предотвратить трагедию.

смотреть фильм

5. "Другие"

Действие сюжета разворачивается в 1945 году на острове Джерси. Грейс, не дождавшись мужа с войны, сама воспитывает детей согласно строгим религиозным принципам. Ее дочь и сын страдают редким заболеванием: они не могут находиться под дневным солнечным светом. Поэтому в доме есть одно жизненно необходимо правило — все комнаты всегда должны быть в полумраке. Это должны знать все новые слуги, которые отныне будут работать в доме. И с их приходом все меняется: кто-то начинает переставлять мебель, открывать двери и окна. А потом открывается страшная тайна, и Грейс с детьми узнают, кто они на самом деле и что произошло с ними в прошлом.

смотреть фильм

"Призрак дома на холме"

Доктор Дэвид Морроу решает провести очередной эксперимент, исследуя тему бессонницы. Для этого он выбирает четырех кандидатов и отвозит их в отдаленный особняк, так называемый "Дом на холме", некогда принадлежавший Хью Крэйну. В доме уже много десятилетий никто не живет, и, по мнению ученого, это идеальное место для его эксперимента. На тот факт, что дом считается проклятым и несколько странным, никто не обращает внимания, пока вокруг исследовательской группы не начинают происходить жуткие вещи. Когда разумное объяснение всему этому найти не удается, доктор Морроу в конце концов признается, что на самом деле изучает человеческие страхи и выбор места для эксперимента был выбран именно поэтому. Но, похоже, ученый недооценил слухи о доме и теперь всем придется столкнуться с кошмарами, которые подготовил "Дом на холме". Фильм является экранизацией одноименного хоррор-романа американской писательницы Ширли Джексон.

смотреть фильм

7. "Девушка в лабиринте"

Пятнадцать лет назад школьницу Саманту похитил неизвестный мужчина в костюме кролика. Ей удается вернуться, но с абсолютной амнезией. Кроме того, у девушки нарушена психика, и она не может отличать реальность от вымысла. Доктор Грин пытается помочь ей восстановить воспоминания о подземный лабиринт и загадочные игры-головоломки, разгадывая которые, девушка получала награду или наказание. Кроме того, эти воспоминания важны для частного детектива Бруна Генка, который стремится разгадать таинственное похищение и отыскать преступника.

смотреть фильм

8. "Девушка в тумане"

Анна Лу проживала в живописном тихом альпийском городке. Однажды она пошла в церковь, но так и не вернулась. Через некоторое время расследовать это дело взялся блестящий детектив Фогель, который специализируется на задержании серийных убийц и маньяков. Вскоре после этого он попадает в аварию. Детектив не помнит, как это случилось, а на его рубашке обнаружена чужая кровь. При обследовании психиатру Августу Флоресу и Фогелю удалось воссоздать невероятный цепь событий, который проясняет все темные моменты жизни города.

смотреть фильм

9. "Персональный покупатель"

Американка Морин переезжает в Париж и устраивается на работу ассистенткой по покупкам к одной знаменитости. Морин — художница, но в ее обязанности входит только беготня по магазинам и покупку дорогих вещей. Все было бы довольно привычно, если бы не одна способность девушки — она ​​умеет общаться с призраками. Недавно здесь умер от порока сердца ее брат-близнец Льюис, которому они дали друг другу обещания: кто отправится на тот свет раньше, подаст другом сигнал. И когда душа брата все-таки находит Морин, жизнь девушки меняется.

смотреть фильм

10. "Дух ведьмы"

Джилл вместе с компанией друзей отправилась на горнолыжный курорт. Они почти преодолели весь маршрут и вдруг узнали, что дальнейшая дорога перекрыта. На карте есть только один объездной путь — дорога, но она перегорожена цепями, поэтому друзья решили не теряя времени поехать через лес. Впоследствии компания начинает понимать, что сбилась с пути, а на улице начало темнеть, еще и джип попал в аварию. Друзья оказались в долине, где, по преданию, живут ведьмы. Вокруг них начинают происходить странные вещи, а в компании больше ссор и недоразумений. Смогут ли они сплотиться и выбраться живыми — зрители поймут в конце фильма.

смотреть фильм

"Остров проклятых"

События фильма происходят в тюремной больнице для умалишенных преступников, откуда таинственно исчезает пациентка. Этот инцидент кажется очень странным, потому в больницу было направлено судебному приставу Тедди и его напарника Чака. В ходе расследования им придется столкнуться с запутанными фактами и смертельным бунтом обитателей клиники, а еще открыть страшную тайну о том, что происходит на острове, который превратился в ловушку. Фильм снят режиссером Мартином Скорсезе по одноименному роману Денниса Лихэйна.

смотреть фильм

"Кладбище домашних животных"

Молодая семья во главе с Луис Кридом перебралась из многолюдного Бостона в уютный домик в городке Мэн. Новые апартаменты удалось приобрести за довольно низкую цену, а вокруг лес, тишина и живописная природа. О слухах относительно мистичности территории вблизи дома Луис не верит, пока не происходит гибель семейного любимца кота Черча. По совету соседа Луис закапывает кота на кладбище индейцев, и домашний любимец возвращается к жизни. И после этого происходят странные события и история повторяется гораздо хуже — трагедия на дороге забирает еще одну жизнь. Стоило бороться со смертью?

смотреть фильм

13. "Знакомьтесь — Джо Блэк"

Медиамагнат Уильям Пэрриш имеет все — успех, деньги, славу и власть. Накануне своего 60-летнего юбилея его посетил загадочный незнакомец. И уже скоро становится понятно, что он имеет свои планы старого — сама смерть спустилась на землю, чтобы провести Уильяма на тот свет. Ангел смерти вселяется в тело красавца Джо Блэка и дает немного времени мужчине, чтобы тот закончил свои земные дел в обмен на помощь Перриша попробовать земную жизнь во всем многообразии. Однако план нарушает одно обстоятельство — между Джо и дочерью Перриша зарождается светлое чувство.

смотреть фильм

14. "Первая ведьма"

Сюжет разворачивается в небольшом приморском городе, жители которого наслаждаются спокойным и размеренной жизнью. Именно сюда прибывает трудный подросток по имени Бен. Недавно родители юноши расстались, что сильно сказалось на его эмоциональном состоянии. Он приехал на летние каникулы к отцу, чтобы разобраться в обстоятельствах, которые раскололи его семью. Здесь парень знакомится с новыми друзьями и практически забывает о своих переживаниях. Но внезапно идиллия прерывается, когда супружеская пара из соседнего дома возвращается с прогулки по лесу. Соседи ведут себя странно, будто в них вселились демоны, а в городке вскоре случаются мистические события. Перед друзьями стоит тяжелый выбор — спасаться бегством или дать отпор ведьмовским чарам.

смотреть фильм

"Мара"



В основе сюжета — расследование уголовного психолога Кейт Фуллера удивительного убийства человека, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. Свидетелем выступает восьмилетняя дочь убитого Софи. По ее словам, отца лишила жизни Мара. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона сна, который убивает своих жертв, когда те спят. Она испытывает такие же ужасные признаки визитов демона, и ее начинают мучить кошмары. Теперь сон становится для нее смертельно опасным.

смотреть фильм

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку