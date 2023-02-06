Что с ней случилось: Мадонна без бровей и с измененным до неузнаваемости лицом появилась на "Грэмми"

Образ звезды был в стиле доминантрикс.

5 февраля в Лос-Анджелесе прошла юбилейная - 65-я - церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми", которая традиционно собрала титанов музыкальной индустрии. Звезды демонстрировали на красной дорожке роскошные образы от знаменитых брендов, а также красивые ювелирные украшения.

Мадонна / Фото: Getty Images

Однако сенсацией мероприятия стала 64-летняя Мадонна, которая вышла на сцену в черном образе с выраженной тонкой талией, которая, вероятно, была затянута в корсет.

Мадонна надела длинную юбку с разрезом, черный жакет с широкими плечами и белую рубашку, которую дополнила галстуком. В руке певица держала плетку.

Мадонна / Фото: Getty Images

Волосы Мадонна собрала в две косички, которые напоминали прическу школьницы. А вот на лице звезды отсутствовали брови, певица, следуя бьюти-тренду, осветлила их и нарисовала заново карандашом.

Мадонна / Фото: Getty Images

Единственной яркой вещью образа стали фиолетовые туфли на огромной платформе и каблуках от бренда Vivienne Westwood, стоимость такой пары - 710 фунтов стерлингов (это приблизительно 31 447 гривен). Пара считается легендарной, поскольку когда-то в них упала на подиуме супермодель Наоми Кэмпбелл.

Туфли Vivienne Westwood

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