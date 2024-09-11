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Что с ней случилось: Мадонна шокировала внешностью на модном показе в Нью-Йорке

Что с ней случилось: Мадонна шокировала внешностью на модном показе в Нью-Йорке

Мадонна / Фото: Getty Images

66-летняя знаменитость посетила Неделю моды в Нью-Йорке, которая проходила в этот раз с 6 по 11 сентября.

Американская суперзвезда Мадонна появилась среди гостей показа бренда Luar, проводимого в Рокфеллер-Плаза 10 сентября.

Ее сфотографировали в бежевом двубортном платье-жакете с очень широкими плечами, которое Мадонна носила в сочетании с сетчатыми черными колготками, высокими кожаными ботфортами и латексными перчатками.

Также она несла в руке креативную квадратную сумку, надела необычные двухслойные очки и множество украшений на шею.

Мадонна / © Getty Images
Мадонна / Фото: Getty Images

Но все же больше всего в этом образе удивило лицо певицы, ведь у нее были запавшие щеки, что очень бросалось в глаза.

Мадонна / © Getty Images
Мадонна / Фото: Getty Images

На модном шоу она появилась после возвращения из отдыха в Италии, где ее подловили с 28-летний бойфрендом Акимом Моррисом. Пару заметили во время прогулки по Портофино.

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