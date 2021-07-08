Что с ней: Тильда Суинтон появилась на ужин Chanel с повязкой на лице

60-летняя актриса привлекла к себе внимание "пиратской" повязкой на глазе.
Тильда Суинтон посетила вчера, 7 июля, ужин Chanel, амбассадором которого она является. Он прошел в рамках 74-го Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье. Актриса продемонстрировала там образ total black. На ней было атласное платье длинны макси с разрезом сзади и прозрачными широкими рукавами из шифона. Наряд имел воротник из рюш, украшен золотистыми бусинками.
Свой аутфит Тильда дополнила бабушами в цвет, а также черной "пиратской" повязкой на глазе. Неожиданно было увидеть Суинтон с таким необычным аксессуаром на светской тусовке. Интересно, повязку она использовала просто как украшение или у нее проблемы с глазом?
Аутфит звезда завершила стильной укладкой, скромным макияжем – она накрасила лишь губы, и бордовым маникюром.
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