Что-то старое, новое, одолженное и голубое: как Зендея удивляла публику платьями в промотуре

Зендея / © Associated Press

Реклама

1 апреля в украинский прокат вышла романтическая комедия «Любит не любит» (The Drama) с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Но особенно шума этот фильм наделал еще до своего релиза, а все из-за образов актрисы, которые для нее подобрал известный стилист Лоу Роуч.

Все ключевые образы Зендеи были подобраны Роучем с отсылкой к древней англоязычной поговорке-примете «Something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in your shoe», которая переводится так: «Что-то старое, что-то новое, что-то одолженное, что-то голубое, и шестипенсовая монета в туфле». Согласно этой старой традиции, если невеста все это сделает, то ее брак обязательно будет счастливым.

Соответственно, актриса надевала на премьеры в разных городах платья, которые соответствовали этой поговорке, поскольку в ромкоме Зендея и Паттинсон играют помолвленную пару.

Реклама

Ее «чем-то старым» стало белое платье от Vivienne Westwood, которое Зендея носила когда-то на «Оскаре».

Ее «чем-то новым " — было платье от Louis Vuitton со шлейфом.

Ее «чем-то одолженным» стало черное платье Armani Prive, которое она взяла у актрисы Кейт Бланшетт.

«Чем-то голубым» стало кутюрное платье от Schiaparelli с 65 тысячами шелковых перьев.

Реклама