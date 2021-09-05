Что у нее с грудью: Деми Мур надела неудачное платье на вечеринку в Венеции

Что у нее с грудью: Деми Мур надела неудачное платье на вечеринку в Венеции

В рамках 78-го Венецианского кинофестиваля проходит много разных приемов, на которые приезжают звездные гости.

Вчера, 4 августа, актрисы Деми Мур и Кейт Хадсон посетили гала-вечер «Женщины в кино», организованный The Red Sea Film Festival Венецианского кинофестиваля.

58-летняя Мур впечатлила публику, появившись перед камерами в белом коротком топе, который был соединен тонкими полосками с макси-юбкой. Внимание в таком луке, конечно же, привлекало декольте актрисы, впрочем, приблизив фото заметно, что грудь Деми выглядит не так уж блестяще, возможно на ней видны последствия пластических операций.

Деми Мур / Getty Images

Образ Мур дополнила серьгами и металлическим браслетом на запястье, волосы распустила и сделала вечерний макияж.

Деми Мур / Getty Images

Компанию ей перед фотографами составила 42-летняя Кейт Хадсон. Она надела черное платье с вырезами от Monot из коллекции осень-зима 2021 у которого был высокий разрез на подоле. Обула мюли с прозрачными вставками, волосы зачесала назад и обошлась совсем без аксессуаров. Яркими элементами в ее образы был маникюр и педикюр красного цвета.

Кейт Хадсон и Деми Мур / Getty Images

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