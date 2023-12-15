Что у нее с волосами: актриса Кэти Холмс появилась на улице со странной прической

Кэти Холмс живет много лет в Нью-Йорке со своей 17-летней дочерью Сури от Тома Круза. Поэтому женщину часто фотографируют во время шопинга и прогулок.

Во время своего недавнего появления на улице Кэти снова привлекла внимание, но не образом, а довольно странной прической, поскольку ее волосы были то ли грязными, то ли мокрыми. Также их растрепал ветер, что тоже повлияло на внешний вид.

Также можно заметить, что у актрисы немного изменился имидж, ведь она отрезала челку.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Что же касается наряда Холмс, то она выбрала коричневое пальто от The Frankie, серый свитер, широкие прямые джинсы и обула белые сапоги. На плече у актрисы висела черная сумка-хобо, а на глаза она надела коричневые очки в стиле 80-х.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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