Что у нее с волосами: Кристен Стюарт пришла в странном луке на кинофестиваль

Кристен Стюарт всегда старалась идти против системы и в отличии от многих других знаменитостей не боится быть собой. Девушка решила на фестиваль независимого кино "Сандэнс", который ежегодно проходит в городе Парк-Сити, променять гламурное платье на образ в стиле спорт-шик.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Актриса появилась на презентации фильма Love Lies Bleeding в красных штанах из денима с лампасами, которые сочетала с укороченной белой майкой и культовыми кроссовками Adidas. Шею девушки украшало массивное колье в виде цепи, на лице был макияж с акцентом на глазах, но вот большее внимание привлекала прическа девушки.

Волосы Кристен были собрана в небрежный пучок и некоторые пряди с него вылезли, а челка торчала в разные стороны. Выглядела прическа необычно.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Днем ранее она также появилась на красной дорожке кинофестиваля. Стюарт посетила показ фильма Love Me. На актрисе в этот раз был образ в гранж-стиле. Она сочетала светлые джинсы, футболку с принтом и кофту с капюшоном. Также Кристен надела куртку от Carhartt, красные кроссовки и теплые носки.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Волосы девушка собрала в похожую совершенно небрежную прическу и сделала макияж.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

На руках у нее были теплые перчатки без пальцев и украшения от Alex Streeter в виде игральных костей.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

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