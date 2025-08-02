Что звезды нам пророчат: гороскоп на 4-10 августа 2025 года

Гороскоп на 4-10 августа 2025 года / © Associated Press

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7 августа в 02:23 (gmt+3) Марс входит в знак Весов, где останется почти на два месяца. Внутренние конфликты могут обостряться, особенно в сферах партнерства, целей и личной правды. Это время, когда борьба идет не напрямую, а через переговоры, альянсы, компромиссы.

С 8 по 10 августа Марс в оппозиции с ретро Сатурном и ретро Нептуном, однако поддерживается гармоничными аспектами с ретро Плутоном и Ураном — это формирует уникальную коллективную конфигурацию «Парус». Фигура символизирует выход, движение вперед, трансформацию через осознание противоречий. Ее энергии помогают разбираться в запутанных ситуациях, где переплелись желания и долг, личное и коллективное. Это окно для реформ, коллективных решений, социальных инициатив, инноваций.

9 августа 2025 в 10:55 (gmt+3) полнолуние в знаке свободы и новаторства — в Водолее. Оно может принести важные озарения в сфере дружбы, участия в групповых проектах, социального вклада. Многие почувствуют, что пришло время выйти за рамки личного комфорта, чтобы действовать ради дела, которое имеет значение не только для себя. Пришло время выбрать осознанный курс, выверенное направление, как парусник, выбирающий свой путь в соответствии с ветром, течением и целью. В центре внимания — свобода, будущее, технологии, сообщества.

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ОВЕН

Ваш управитель — Марс переходит в знак своего изгнания — в Весы. Эмоции могут стать отстраненными, но очень сильными: мы ищем свою уникальность и место в группе. Внутренние блоки, страхи, усталость могут помешать двигаться вперед. Это похоже на попытку плыть против течения, когда каждая волна — это сомнение, каждое препятствие — напоминание о том, что просто хотеть недостаточно. И все же, небеса дают поддержку. Вы, как корабль, пытающийся выйти из штормовой зоны, поддерживается ветром перемен и трансформации.

ТЕЛЕЦ

У вас появляется возможность объединиться с другими людьми ради реформ, стратегий, новых правил игры. В коллективных и индивидуальных процессах многое проясняется. Но важно отказаться от старых схем и открыться новому, даже если это не укладывается в привычную систему. Энергии недели призывают к освобождению от ненужного, к честности в отношении своих идеалов, к пробуждению интеллектуальной и духовной свободы. Вы можете осознать: где вас ограничивают роли, а где вы готовы стать частью чего-то большего, не теряя себя.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя погружает вас в противоречивую, но невероятно мощную энергетику. С одной стороны — рост напряжения, с другой — открытие новых возможностей. Ваши действия становятся более изящными, дипломатия выходит на первый план, но одновременно растет внутреннее напряжение. Движение вперед возможно, но через партнерство, обсуждение и умение держать баланс. Многие представители знака столкнутся с необходимостью пересматривать свои мотивации. Ваш внутренний «я» хочет двигаться, а внешняя реальность требует остановки и осмысления.

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РАК

Яркая неделя, которая поднимает вопросы свободы, индивидуальности, отказа от навязанных ролей. Вы почувствуете прилив озарений, желание отпустить то, что мешает проявиться. Это идеальное время для отказа от ограничений и создания нового видения себя. Период станет проверкой на зрелость, терпение и способность преобразовывать напряжение в силу. Полнолуние на фоне гармоничной конфигурации «Парус», поможет выйти из конфликта с обновленным курсом — и с компасом души, который не сбивается.

ЛЕВ

Личная зона комфорта и рабочие процессы сталкиваются. Эта неделя подталкивает вас к балансу через компромиссы: вместо активных действий — осмысленные диалоги. И хотя могут возникнуть ситуации, где захочется настоять на своем, звезды советуют договариваться, а не конфликтовать. Полнолуние помогает понять, кто является вашей настоящей опорой, а кто только иллюзией группы. Конфигурация «Парус» даст возможность усовершенствовать режим и найти команду единомышленников.

ДЕВА

Всплеск творческой энергии и желание выразить себя выгодно выделяет вас на фоне других людей. Если в последние недели идеи копились, то сейчас они хотят вырваться наружу. Темы самооценки и финансов благополучно раскрываются и развиваются. Возможность позитивных трансформаций приходит через коллектив, новые цели и доверие. Полнолуние помогает прояснить, какие обязанности действительно ваши, а какие взяты из чувства долга. Приходит необходимость принимать важные решения и говорить прямо.

ВЕСЫ

Вы ощущаете повышенный интерес к себе и вашей деятельности в группах. При этом возрастает вероятность конфликтов из-за несогласованности целей. Энергии недели дают шанс на перезагрузку в делах, а полнолуние указывает на то, какие ресурсы вы используете и что пора поменять. Возможны откровенные разговоры, особенно по вопросам взаимоотношений, где накапливались недосказанности. Это прекрасная возможность выйти на новый уровень доверия и отпустить все, что больше не питает вашу душу.

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СКОРПИОН

В отношениях начинается динамичная фаза: споры, страсти, необходимость договариваться. Вы ощущаете всплеск творческой энергии, желание флирта, игры, самовыражения. Возможны конфликты из-за разницы ожиданий, но с потенциалом для глубинного сближения. Полнолуние высветит карьерные желания и напряжение в профессиональных связях и принесет осознание: каких союзов вы достойны и с кем хотите идти в будущее. Прекрасное время для запуска проектов, но возможны разногласия с партнерами.

СТРЕЛЕЦ

В течение недели много интересных встреч, общения, коротких поездок, споров и переговоров. Начинается период активности, изменений, утверждения личных границ. Все это влияет на финансы, самооценку, защиту своих интересов. Важно избегать импульсивных трат и работать над внутренней опорой. Окружающие люди замечают вашу решительность, но также и то, что вы стали более напряженными. Полнолуние поможет выйти из зависимости от чужих мнений и проявить индивидуальность.

КОЗЕРОГ

Вы стоите перед выбором: тянуть одеяло на себя, подсознательно стремясь к контролю и даже доминированию над близкими или, напротив, искать равновесие в отношениях, пытаясь уладить накопившиеся проблемы и прийти к новому балансу. В течение недели нужно быть осторожными со своим желанием добиться справедливости. Возможны споры с начальством или желание сменить стратегию. Полнолуние — шанс обновить образ, проявить лидерство или даже изменить свою профессиональную сферу.

ВОДОЛЕЙ

Повышается ваше активность в командах, проектах, социальных инициативах. Полнолуние в вашем знаке высветит темы финансов, поддержки и глубинной трансформации в сфере ресурсов. Это некая кульминация личных решений, момент освобождения и выхода за пределы привычных рамок. Не стоит удивляться резким переменам в настроении и внезапно возникшему желанию, чтобы вас все оставили в покое. Крупные покупки пусть подождут более благоприятного периода. А вот к концу недели домашние дела и хозяйство просто просят ими заняться.

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РЫБЫ

Раздражительность, опрометчивость и нервозность остаются в прошлом. Начинается весьма благоприятный период, когда вы можете почувствовать, казалось бы, необъяснимое счастье, прилив сил и хорошего настроения. Идеальное время для новых романов и решительных шагов в уже сложившихся, но еще не оформленных отношениях: решение съехаться, родить ребенка, предложение руки и сердца, свадьба. А в семейных отношениях — это прекрасный момент для завершения затянувшихся ссор.