Что звезды нам пророчат: гороскоп на май 2024 года

Май – месяц без потрясений. Социальный фон определяется гармоничным аспектом Юпитера и Плутона, влияние которого будет усиливаться в 2033 и 2036 годах. Аспект определяет тенденции примирения и объединения на всех уровнях, готовит мировую экономику к успеху долгосрочной перспективе.

Май окажется благоприятным, если заниматься саморазвитием, обучаться, стремиться к новым знакомствам. Самое время остановиться, собраться с мыслями, остановиться и сделать выводы, после чего начать иначе выстраивать свою жизнь. Первые несколько дней месяца Плутон стационарный с поворотом в ретро движение, поэтому может ощущаться торможение по жизненным областям, связанными с властью и деньгами, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

1 мая Венера в напряжении с Плутоном способствует глубоким переживаниям в любви, приводит к борьбе за власть в отношениях. Конфликты возникают на почве денежных разногласий, в бизнесе убытки из-за отсутствия взаимопонимания, особенно относительно управления общими ресурсами.

3 мая Марс и Плутон в гармоничном аспекте дает мощный поток энергии, что благоприятствует активным и целенаправленным действиям, решению производственных вопросов. Появляются возможности найти средства и начать все с начала, использовать ресурсы для личной выгоды. С этого дня жизнь становится динамичней, быстрее восстанавливаются силы.

7 мая Солнце в гармоничном аспекте с Сатурном многое проясняет на внешнем плане, позволяет получить желаемый результат при общении с руководителями, старшими по возрасту людьми и обращении в официальные органы. Благоприятный день для планирования, действий, направленных на упрочнение положения в обществе.

8 мая новолуние в Тельце в 05:22 по киевскому времени. Телец – знак Земли, стабильный и довольно упрямый. Это один из самых стабильных и рассудительных знаков Зодиака. Поэтому энергетический фон на ближайший лунный месяц – соответствующий.

13 мая Венера в гармоничном аспекте с Сатурном создает подходящие условия для социальных контактов, заключения официальных союзов, финансовым делам. В этот день чувства под контролем и это помогает принимать правильные решения, находить компромиссы, обсуждать сложные вопросы.

15 мая Меркурий входит в знак Тельца в 19:05 по киевскому времени. Транзит усиливает в людях практичность, консерватизм, наблюдательность и построению правильных "взаимоотношений" с деньгами.

17 мая Меркурий в напряжении с ретро Плутоном дает повышенную возбудимость, нервозность, торможение интеллектуальных процессов. У многих людей проявлен дух противоречия, появляется склонность вступать в жаркие дискуссии и споры.

18 мая Солнце в соединении с Юпитером, Уран в соединении с Венерой, Марс в соединении с Восходящим Лунным Узлом. День активных энергий, очень событийный, показывает миру в целом, что пора действовать в интересах будущего, двигаться вперед. Даже самые странные поступки и нестандартные решения одобряются вышестоящими, если они способствуют прогрессу. Хороший день для инвестиций, открытия бизнеса, запуска интернет-проектов. Если давно хотели что-то изменить в своей жизни, используйте потенциал этого дня по максимуму.

20 мая Солнце в гармоничном аспекте с Нептуном способствует вдохновению, а в 14:59 по киевскому времени входит в знак Близнецы и проясняет сознание многих людей, помогает справиться со стрессом. Уходит тревога, психическое состояние стабилизируется, появляется оптимизм, голова освобождается от мрачных мыслей, что позволяет настроиться на позитив.

22 мая Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном, а Нептун в гармоничном аспекте с Юпитером. С этого дня и до конца месяца общий энергетический фон благоприятный. В информационном пространстве появятся новые лидеры общественного мнения.

23 мая полнолуние в 15:53, в самом удачливом и позитивном знаке Зодиака – в Стрельце, ведь им управляет планета-благодетель Юпитер. Венера – еще одна планета-благодетель, в гармоничном аспекте с Нептуном и соединении с Юпитером, а в 22:30 планета любви и денег входит в знак Близнецы. Транзит способствует легким коммуникациям, установлению личных и деловых взаимоотношений.

25 мая Венера в гармоничном аспекте с Плутоном, придает глубину и интенсивность чувствам, формирует благоприятные обстоятельства для разрешения денежных споров и поиска финансовой помощи, крупных покупок и оформления договоров, взятие кредита, вложений в развитие бизнеса и любых начинаний.

26 мая 00:15 Юпитер меняет знак Зодиака – из Тельца переходит в знак Близнецы на год.

Здесь планета в статусе изгнания, но если не ставить перед собой слишком амбициозные цели, то транзит поможет создать базу, которую можно будет использовать в будущем. Важно сохранять светлую голову, критически подходить к анализу поступающей информации, чтобы разбираться в путанице и хаосе, происходящем вокруг.

28 мая Меркурий и Сатурн в гармоничном аспекте, планетарные энергии приносят с собой прекрасную возможность поставить все точки над "i". Хорошее время, чтобы сосредоточиться на своих целях и всем, чего вы хотите для своей жизни.

31 мая важный аспект – тригон Юпитера и Плутона символизирует очищение и мягкие трансформации в лучшую сторону, определяет социальные тренды на ближайшие 12 лет. То, что произойдет в мире и жизни каждого отдельного человека в конце мая, будет развиваться и приносить видимые результаты в первой половине 2033 года, а потом во второй половине 2036 года.

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