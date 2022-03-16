"Чтоб почувствовали "вкус" нашей жизни": Леся Никитюк призвала Anonymous дублировать украинские сирены в городах России

Украинская ведущая Леся Никитюк с первых дней войны поддерживает украинцев и помогает как может.

Знаменитость опубликовала в Instagram Stories пост, в котором попросила Anonymous дублировать украинские сирены в городах России. Подписчики Леси поддержали ее предложение и надеются, что организация реализует его.

Это не поможет остановить войну, которую Россия развязала на территории Украины. Но зато продемонстрирует россиянам, что чувствует каждый украинец сегодня.

Леся Никитюк / Instagram Леси Никитюк

"Обращение к Anonymous! Сделайте так, чтобы включаемая в Украине сирена автоматически включалась и по России", - написала Леся в своем сториз. И подписчики тут же подхватили эту идею, заявив, что мечтают, чтобы написанное ведущей стало реальностью.

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