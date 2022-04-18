Чтобы помнили: вместо голливудских премьер россиянам будут показывать старые советские фильмы

Забыть Советский союз россиянам не дадут. Вместо шедевров мирового кинематографа они теперь будут пересматривать старые советские фильмы.

После начала войны с Украиной из России ушли Disney, Sony, Warner Bros, Universal и другие. В результате громкие премьеры вроде "Бэтмена", "Морбиуса" и "Доктора Стрэнджа" пришлось отменять.

Как мы уже писали, вместо громких американских премьер владельцы российских киносетей выпускают в повторный прокат советские картины, классику мирового кинематографа. а также индийские и корейские фильмы,

Однако, как сообщает российская пресса, без голливудских новинок посещаемость кинотеатров остается невысокой. В последние выходные марта была собрана более чем вдвое меньшая сумма, чем в аналогичные даты прошлого года.

Ставку решили делать на закупку китайского, корейского и индийского контента. Пытаются поднять продажи и с помощью блогеров: некоторые киносети проводят показы видео с YouTube в формате специальных сеансов и встреч с инфлюенсерами.

Также зрителям предлагают ретроспективу и специальные показы. Например, планируются показы фильмов "Земля и люди"(1955 год), "Доживем до понедельника" (1967 год), "А зори здесь тихие"(1972 год).

Во многих кинотеатрах проходят ретроспективные прокаты культовых для россиян фильмов 90-х - "Брат" и "Брат-2", говорят, с большим успехом.

Российские кинопрокатчики полны оптимизма, хотя пока остается загадкой, на чем этот оптимизм базируется. Возможно, перспективной темой могла бы стать организация на базе кинотеатров киноклубов, на которых специально откомандированные на ненавистный Запад люди с фотографической памятью (возможно, инфлюенсеры), могли бы подробно пересказывать сюжеты голливудских блокбастеров, зрителям, оплатившим билет в кинотеатр.



И если вы считаете, что хороших новостей о кино в России недостаточно много, то у нас есть для вас еще одна: компания Paramount, которой принадлежат телеканалы Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD, Nickelodeon, Nick Jr., NickToons и другие, прекращает вещание в России с 20 апреля из-за военной агрессии России против Украины.

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