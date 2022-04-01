Чтобы помочь Украине: Oscar de la Renta продали на аукционе платье Сары Джессики Паркер

В непростое для Украины время многие известные бренды пытаются помочь нашей стране и пострадавшим от российской агрессии.

Американский бренд Oscar de la Renta продал на аукционе платье, которое было создано эксклюзивно для актрисы Сары Джессики Паркер. В нежном серо-розовом наряде звезда сериала "Секс в большом городе" появилась в декабре 2021 года на премьере сиквела "И просто так…".

Пышная юбка платья выполнена из тонкого розового тюля и стала одой культовому образу из заставки "Секса в большом городе" - розовой пачке. Верхняя часть платья шелковая, не имеет бретелек, приталенная и с декольте в форме сердца. Накидка наряда и юбка были с красивой вышивкой пайетками в виде магнолий. На создание этого платья в нью-йоркском ателье у мастеров ушло более 150 часов.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Стартовая цена лота была 5 тысяч долларов. Все вырученные средства будут переданы фонду UNICEF, открывшему специальный счет для помощи Украине.

"Для меня было большой честью надеть это платье и сотрудничать с моими друзьями из Oscar de la Renta, чтобы продать его (платье - Ред.) с аукциона. Все доходы от продажи будут переданы UNICEF, организации, которую сейчас, я считаю, нужно поддержать больше, чем когда-либо, учитывая текущие геополитические конфликты и непосредственные и растущие угрозы для стольких невинных детей. Мне кажется важным попрощаться с платьем таким образом, и я с нетерпением жду, когда увижу, в чьем шкафу оно окажется в следующий раз", - сказала Паркер.

Сара Джессика Паркер с мужем и сыном / Getty Images

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