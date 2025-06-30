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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
7499
Время на прочтение
1 мин

Чтобы все видели ее новый статус: жена Безоса продемонстрировала именной клатч

Новоиспеченная жена американского миллиардера вышла в свет с особым аксессуаром.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

Спустя всего мгновение после того, как бывшая телеведущая Лорен Санчес сказала «да» миллиардеру Джеффу Безосу в Венеции, на глазах у около двухсот VIP-гостей, она сразу же сменила имя своего аккаунта в Instagram на Лорен Санчес Безос, удалила все предыдущие посты и оставила только два фото со своей роскошной свадьбы. Лорен как будто стерла все, что было в ее жизни до этого дня.

Также новоиспеченная миссис Безос решила всем показать свой новый статус и на вечеринке. В последний день празднований она и ее уже муж организовали еще одно гуляние — пижамную вечеринку под названием Dolce Notte («Сладкая ночь»).

Лорен на мероприятии появилась в длинном нежно-розовом платье Versace, которое создала специально для нее уже бывший креативный директор бренда Донателла Версаче.

Дополнила Санчес / © Getty Images

Дополнила Санчес / © Getty Images

Дополнила Санчес наряд клатчем с надписью «Миссис Безос».

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Аксессуар был создан для женщины на заказ брендом Judith Leiber, который специализируется на таких изделиях. Стоимость клатча 3695 долларов.

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Дата публикации
Количество просмотров
7499
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