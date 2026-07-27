«Чудо-женщина» Галь Гадот в бикини позировала на отдыхе

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

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41-летняя израильская актриса Галь Гадот, широко известная всем своей ролью Чудо-женщины, опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха. На них она позирует в черном бикини, шляпе интересного фасона и солнцезащитных очках.

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Актриса выглядит расслабленной и счастливой, наслаждаясь заслуженным отдыхом вдали от съемочной площадки. Локацию своего отпуска она раскрывать не стала.

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Галь Гадот, фото: instagram.com/gal_gadot

Отметим, Галь — многодетная мама. Вместе с мужем — бизнесменом Яроном Версаном — они воспитывают четверых дочерей. Гадот успешно совмещает актерскую карьеру и семейную жизнь. Несмотря на плотный рабочий график, звезда всегда старается находить время для отдыха, который помогает ей восстановить силы перед новыми кинопроектами.

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Ранее, напомним, Галь Гадот сменила имидж и стала блондинкой.

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