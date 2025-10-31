Чуть не улетела, как Мэри Поппинс: с супермоделью Хайди Клум случился забавный конфуз в Нью-Йорке

Хайди Клум / © Associated Press

Модель и телеведущая Хайди Клум приняла участие в церемонии зажжения Эмпайр-стейт-билдинг в преддверии своей грандиозной ежегодной вечеринки на Хэллоуин в Нью-Йорке.

На публике звезда появилась в эффектном черном обтягивающем кожаном платье-бюстье. Наряд она дополнила соответствующими черными сапогами-ботфортами и сетчатыми колготками.

Хайди Клум / © Associated Press

Также Клум надела накидку в черно-белый принт «собачий зуб», которую носила приспустив с плеч, распустила свои длинные и красивые волосы, сделала яркий макияж и надела несколько драгоценностей.

Хайди Клум / © Associated Press

Но когда Хайди вышла на крышу для фотосессии, а проводится она должна была на смотровой площадке 86-го этажа, то столкнулась с неприятностью — сильный порыв ветра чуть не унес ее вместе с зонтом.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди старалась на поддаваться и продолжала ити держа зонт в руках, но ураган тоже был настойчив.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Кем в этот раз для вечеринки нарядится Клум, не призналась и продолжает держать интригу, но дала поклонникам несколько подсказок, показав части своего загадочного костюма в Instagram.

Костюм Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Костюм Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум