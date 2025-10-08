Чуть не выпала грудь: американская модель в смелом платье пришла на модный показ

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американская модель Брукс Нейдер в провокационном образе посетила фэшн-показ бренда Messika, который состоялся в Музее декоративного искусства в рамках Недели моды в Париже.

Девушка была одета в смелое черное платье макси с прозрачными вставками и обнаженными плечами. Из зоны декольте едва не выпала ее пышная грудь.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Аутфит Нейдер дополнила черными босоножками, укладкой с прикорневым объемом, макияжем с персиковыми румянами и молочным маникюром. В ушах у нее были длинные серебряные серьги, а на руке — кокетливое кольцо с камнями.

Напомним, Брукс Нейдер попала под прицел папарацци в топе и черной кожаной мини-юбке с крокодильим тиснением.