- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 1 мин
Чуть не выпала грудь: американская модель в смелом платье пришла на модный показ
Брукс Нейдер любит привлекать внимание своими провокационными нарядами.
Американская модель Брукс Нейдер в провокационном образе посетила фэшн-показ бренда Messika, который состоялся в Музее декоративного искусства в рамках Недели моды в Париже.
Девушка была одета в смелое черное платье макси с прозрачными вставками и обнаженными плечами. Из зоны декольте едва не выпала ее пышная грудь.
Аутфит Нейдер дополнила черными босоножками, укладкой с прикорневым объемом, макияжем с персиковыми румянами и молочным маникюром. В ушах у нее были длинные серебряные серьги, а на руке — кокетливое кольцо с камнями.
Напомним, Брукс Нейдер попала под прицел папарацци в топе и черной кожаной мини-юбке с крокодильим тиснением.