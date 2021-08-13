Чуть не выпала грудь: Деми Роуз примерила экстравагантный купальник

Чуть не выпала грудь: Деми Роуз примерила экстравагантный купальник

Британская "Ким Кардашьян" продемонстрировала новый откровенный пляжный лук.

Деми Роуз выпустила коллекцию одежды, которую она создала в коллаборации с брендом PrettyLittleThing. Красотка сама рекламирует все новинки.

Модель продемонстрировала на камнях пляжный образ. Она надела экстравагантный черный купальник. Верх состоял из двух полосок, которые едва ли прикрывали ее пышный бюст. Складывалось впечатление, что грудь вот-вот выпадет из лифа.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

На плавки Роуз завязала черное прозрачное парео с цепью. Волосы ее были распущены, на лице был макияж с акцентом на глазах, а в ушах – серьги-кольца.

В прошлый раз Деми похвасталась еще одной новинкой – бикини с пестрым принтом.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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