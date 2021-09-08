Чуть не выпала грудь: гостья Венецианского кинофестиваля пришла в платье с откровенным декольте

Чуть не выпала грудь: гостья Венецианского кинофестиваля пришла в платье с откровенным декольте

Эффектная блондинка решила покорить всех своей гордостью - большим бюстом.

Ноунеймы, которым удается попасть на красную дорожку любого мероприятия, хорошо знают, что нужно сделать, чтобы о них заговорили, и запомнили их образ надолго. Правильно, нужно одеться эпатажно или откровенно.

Наша героиня – белокурая гостья Венецианского кинофестиваля – появилась на красной дорожке в перламутровом платье миди с запахом и разрезом спереди. Талию она подчеркнула таким же поясом, украшенным камнями и декором.

Гостья Венецианского фестиваля / Getty Images

Наряд имел очень откровенное декольте, из которого едва не выпала ее пышная грудь. Девушка специально старалась стать перед фотографами с выгодного ракурса, чтобы сверкнуть перед камерами сексуальным декольте, от которого не сразу удается отвести взгляд.

Блондинка дополнила свой аутфит серебристыми босоножками на шпильках. Волосы на кончиках она слегка накрутила и сделала макияж с акцентом на глазах. На руке у нее были часы, серебрянный браслет и кольцо с бриллиантами.

А другая гостья кинофестиваля сделала ставку на упругие ягодицы, которыми она сверкала сквозь прозрачную ткань своего наряда.

Гостья Венецианского фестиваля / Getty Images

Читайте также: Все новости про Венецианский кинофестиваль

78-й Венецианский кинофестиваль. Звездные гости (42 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку