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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Чуть не выпала: трансгендерная модель Victoria’s Secret блестящим мини-платьем подчеркнула пышную грудь

Эмира Диспейн продемонстрировала гламурный образ в нежном оттенке.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эмира Диспейн

Эмира Диспейн / © Getty Images

Трансгендерная модель, блогер и звезда Victoria’s Secret Эмира Диспейн попала в объектив папарацци вечером на одной из улиц Нью-Йорка. Она вышла в свет в эффектном желтом мини-платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и длинные ноги.

Наряд имел облегающий силуэт, широкие бретельки и квадратное декольте, из которого едва не выпала ее пышная грудь. Мини было полностью расшито блестками, украшено серебристой окантовкой и декорировано небольшим разрезом спереди.

Эмира Диспейн / © Getty Images

Эмира Диспейн / © Getty Images

Эмир дополнила свой наряд босоножками цвета металлик на высоких шпильках. Тонкие ремешки со стразами обхватывали ее лодыжки и красиво мерцали под вспышками фотокамер. В руке модель держала маленькую желтую сумочку.

На запястьях у нее были многочисленные браслеты, а в ушах — серьги-гвоздики с бриллиантами. Диспейн нанесла макияж с розовыми румянами, выразительными ресницами и блеском на губах. Длинные волосы она уложила ровно, оставив несколько прядей у лица.

Образ получился кокетливым, гламурным и привлекал внимание множеством блестящих деталей.

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