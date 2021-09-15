Чувственная и красивая: Тина Кароль в черном бюстгальтере продемонстрировала сексуальное декольте

Чувственная и красивая: Тина Кароль в черном бюстгальтере продемонстрировала сексуальное декольте

Певица показала нежный аутфит в новой фотосъемке.

Тина Кароль снялась в новой фотосессии и показала снимки в Instagram. Перед камерой артистка предстала в кремовом трикотажном ромпере от украинского бренда A.M.G..

Наряд имеет откровенное декольте, сквозь которое Тина продемонстрировала сексуальную грудь в черном бюстгальтере.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Волосы Кароль собраны в высокий пучок с выпущенными спереди прядями, а на лице нежный макияж.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Звезда чувственно позировала в фотостудии на полу, демонстрируя нежный и сексуальный одновременно образ.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

"Плевать, что унесло, главное - в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе", - подписала снимки Тина.

Напомним, ранее Тина показала снимки из другой стильной фотосессии, где она появилась в брючном костюме-тройке в тонкую полоску с золотыми пуговицами и в черной рубашке. Наряд состоял из жакета, жилетки и брюк клеш.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

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