Чувственная и красивая: Тина Кароль в черном бюстгальтере продемонстрировала сексуальное декольте

Певица показала нежный аутфит в новой фотосъемке.
Тина Кароль снялась в новой фотосессии и показала снимки в Instagram. Перед камерой артистка предстала в кремовом трикотажном ромпере от украинского бренда A.M.G..
Наряд имеет откровенное декольте, сквозь которое Тина продемонстрировала сексуальную грудь в черном бюстгальтере.
Волосы Кароль собраны в высокий пучок с выпущенными спереди прядями, а на лице нежный макияж.
Звезда чувственно позировала в фотостудии на полу, демонстрируя нежный и сексуальный одновременно образ.
"Плевать, что унесло, главное - в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе", - подписала снимки Тина.
Напомним, ранее Тина показала снимки из другой стильной фотосессии, где она появилась в брючном костюме-тройке в тонкую полоску с золотыми пуговицами и в черной рубашке. Наряд состоял из жакета, жилетки и брюк клеш.
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