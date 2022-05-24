"Чужих детей не бывает": Тина Кароль в сине-желтом джемпере вышла на Марш матерей в Лондоне

"Чужих детей не бывает": Тина Кароль в сине-желтом джемпере вышла на Марш матерей в Лондоне

Артистка вышла на митинг поддержать украинских матерей и привлечь внимание к войне в Украине.

Тина Кароль приняла участие в Марше матерей в Лондоне с призывом "Save children of Ukraine".

Тина Кароль/Прессслужба

Там она выступила с речью, в которой сказала:

"Самое уязвимое сердце на свете – это материнское сердце, которое сегодня плачет каждый день за всеми детьми, потому что чужих детей не бывает!"

Тина Кароль/Прессслужба

На марш певица надела сине-желтый джемпер. К нему она прикрепила два патриотических значка с надписями: I am Ukrainian и Stand With Ukraine.

Тина Кароль/Прессслужба

В рамках своего визита в Лондон Кароль также встретилась с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко. На встрече Тина появилась в белом джемпере с сине-желтым голубем мира.

Тина Кароль/Прессслужба

Тина Кароль/Прессслужба

Тина Кароль/Прессслужба

Тина Кароль/Прессслужба

Напомним, Кароль в Лондоне выступила с сольным концертом, на котором она пела украинские песни и читала дневники людей, находившихся в зоне боевых действий.

Тина Кароль/Прессслужба

Тина Кароль/Прессслужба

Тина Кароль/Прессслужба

Тина Кароль/Прессслужба

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