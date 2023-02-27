Цифровое платье для поддержки Украины: бренд Lever Couture запустил уникальный благотворительный проект

Принять участие в этом проекте может каждый.

К годовщине полномасштабного вторжения кутюрье украинского происхождения и основательница бренда Lever Couture, Леся Верлингьери, которая живет и работает в Лос-Анджелесе, создала уникальный проект в поддержку Украины - Love Letter to Ukraine.

Вместе со своей командой Леся разработала цифровое платье. В проекте может принять участие кто угодно. Все что нужно - отправить слова поддержки, любви и надежды, которые впоследствии будут напечатаны на ткани, из которой потом сошьют платье.

Когда платье будет готово, его передадут в Украину, где выставят на аукцион. Все средства от продажи будут переданы Фонду Елены Зеленской и направлены на гуманитарные нужды украинцев.

Лицом рекламной кампании этого проекта стал певица Тина Кароль, которая ранее уже сотрудничала с брендом и неоднократно появлялась в его нарядах во время своих выступлений и фотосессий.

Принять участие в проекте очень легко - нужно написать или нарисовать на белом листе то, что вы хотите, чтобы было в будущем на платье, отсканировать рисунок и отправить его в формате jpeg, png или pdf через страницу Love Letter to Ukraine.

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