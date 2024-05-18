Цвета морской волны: Деми Мур очаровала вторым гламурным платьем в Каннах

Голливудская звезда блистала перед камерами, а ее платье идеально подчеркивало фигуру.

61-летняя Деми Мур проводит сейчас время во Франции, куда прибыла, чтобы посетить 77-й Каннский международный фестиваль. Это мероприятие одно из важных событий мира кино и моды, поскольку режиссеры на нем презентуют свои новинки, которые вскоре поступят в прокат, а гости - роскошные наряды и украшения.

В рамках этого кинофестиваля также вручили премию Chopard Trophy, которая вручается молодым актерам. Мероприятие спонсировано ювелирным брендом Chopard, поэтому его гости эффектно позировали в изделиях бренда - роскошных колье, браслетах и кольцах. Среди гостей церемонии появилась и Деми.

Актриса надела платье-бюстье от Balenciaga из коллекции осень-зима 2024, которое было выполнено в цвете морской волны и полностью расшито пайетками.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Этот наряд актриса дополнила роскошным колье и кольцом, которые для этого мероприятия ей предоставили в Chopard.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Ранее днем Мур вышла на красную дорожку самого кинофестиваля - она посетила премьерный показ фильма-триптиха режиссера Йоргоса Лантимоса "Виды доброты". На красной дорожке она появилась в красном наряде от Giorgio Armani Prive из коллекции осень-зима 2023.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Читайте также:

77-й Каннский кинофестиваль в фотографиях (24 фото)