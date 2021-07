Цветное платье, клатч с пайетками и бронзовые босоножки: Сара Джессика Паркер на съемках в Нью-Йорке

В Нью-Йорке продолжаются съемки сериала "And Just Like That ...". Продюсер сериала и исполнительница главной роли – Сара Джессика Паркер – снова попала под прицел папарацци.

Звезду запечатлели на одной из локаций съемочного процесса. Одета Сара была в цветочное платье с принтом и рюшами на подоле и светлую накидку сверху, а обута в бронзовые босоножки на платформе и высокий устойчивых каблуках. В руках актриса держала фиолетовый клатч, расшитый пайетками. На запястьях у нее было несколько браслетов, в ушах серьги-гвоздики, а длинные белые волосы были распущены и уложены кудрями.

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / Getty Images

Вместе с Сарой были запечатлены и другие две главные героини – Кристин Дэвис и Синтия Никсон. В кадре троица выходит из какого-то заведения, похоже, сцена снималась в баре, на вечеринке. Как в старые добрые времена, когда Кэрри, Шарлотт и Миранде было слегка за 30 они посещали вечеринки и наслаждались жизнью на полную, так и в 50+ продолжают делать то же самое.

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис / Getty Images

Сериал "And Just Like That ..."ознаменует продолжение культового сериала "Секс в большом городе". В нем главные героини покажут, что произошло с их дружбой за 20 лет и, как они продолжают жить и кайфовать от жизни в Нью-Йорке.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

