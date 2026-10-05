Дакота Джонсон оценила образ Энн Хэтэуэй 2004 года: "На тот момент это было очень круто"

Дакота Джонсон и Энн Хэтэуэй

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Во время промо-тура, посвященного фильму «Верити», главные актрисы этой экранизации романа Коллин Гувер — Дакота Джонсон и Энн Хэтэуэй— приняли участие в записи интервью Picture Day от Betches. Во время беседы женщины рассматривали архивные фотографии, и среди них был снимок 2004 года с премьеры фильма «Очарованная Элла», в котором Хэтэуэй сыграла главную роль.

Тогда актриса оделась в духе того времени — в нулевые годы было модно сочетать джинсы и платье. Также в тренде были яркие оттенки и туфли с заостренными носками. Хэттеуэй, которой тогда было около 22 лет, оделась в соответствии с трендами, и именно этот образ актрисы стал поводом для обсуждения во время интервью.

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Энн Хэтэуэй, 2004 год / © Getty Images

«Дакота, что ты думаешь о моем образе?», — спросила Энн свою однокурсницу.

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«Я знаю, что у меня уже был похожий образ, так что мне, по сути, нечего плохого сказать. На тот момент это было очень круто. Мне нравятся твои цвета и белые туфли. Образ безумный, но он действительно великолепен. Это что, примерно 2004 год?», — сказала Дакота Джонсон.

«Думаю, этот образ просто идеален. Тогда я работала со стилисткой, и, видимо, она позволила мне полностью руководить процессом. Это те самые туфли, которые я носила два года подряд. Это были мои „хорошие“ туфли на каблуке, и это премьера „Зачарованной Эллы“. Я очень горжусь тем, что на мне образ, который отражает все те модные решения, которые мы тогда принимали. Все решения, которые мы тогда принимали, собраны в одном образе. Очень сложно создать наряд, который передает всё это сразу. Но это именно такой случай. Я до сих пор за этот образ. И готова его носить», — сказала Гевевей.

Фильм «Верити» режиссёра Майкла Шоволтера — экранизация одноимённого психологического триллера писательницы Коллин Гувер, вышедшего в 2018 году. Энн Хэтэуэй не только сыграла главную героиню Верити Кроуфорд, но и стала одной из продюсеров фильма. В украинский прокат фильм вышел 1 октября.

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