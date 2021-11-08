Дакота Джонсон в Gucci, а ее мама Мелани Гриффит - в кожаном аутфите: звезды на показе фильма

Дакота Джонсон в Gucci, а ее мама Мелани Гриффит - в кожаном аутфите: звезды на показе фильма

Дакота Джонсон вместе со своей мамой Мелани Гриффит посетили обед и показ фильма Netflix "Потерянная дочь" в Западном Голливуде.

Напомним, фильм "Потерянная дочь" снят по мотивам романа итальянской писательницы Элены Ферранте "La figlia oscura" и рассказывает историю преподавательницы английского языка Леды, которая проводит отпуск в разлуке с родными. Она разведена, ее дочери живут с отцом, а ей очень одиноко. В поездке Леда встречает молодую мать по имени Нина и чувствует тревожное притяжение. Она напоминает Леде о тайнах ее прошлого и раннем материнстве, о чем она долго пыталась забыть.

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон / Getty Images

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32-летняя Дакота приехала на показ вместе со своей 64-летней матерью Мелани Гриффит. На Дакоте был бежевый костюм от Gucci из коллекции весна-лето 2021, который она сочетала с черной блузой, серьгами, золотым украшением на шее и натуральным макияжем. Ее мать Мелани была в черной водолазке, кожаном плаще и кожаных брюках.

Также мероприятие посетила коллега Дакоты по фильму - Мэгги Джилленхол. 43-летняя актриса была в светло-голубом брючном костюме, под который надела черный топ с акцентом на декольте, а также сделала стильную укладку и легкий дневной макияж.

Мелани Гриффит, Дакота Джонсон и Мэгги Джилленхол / Getty Images

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