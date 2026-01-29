- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 1 мин
Дакота Джонсон в леопардовой блузке и кружевных мини-шортах сходила на показ Valentino в Париже
Актриса привлекла внимание своим дерзким луком на Неделе высокой моды в Париже.
Папарацци подловили Дакоту Джонсон, когда она шла на показ коллекции Valentino Haute Couture Week весна-лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Актриса оказалась в центре внимания модного события благодаря своему дерзкому аутфиту. На звезде было легкое коричневое пальто с золотистым принтом и перьями на манжетах, блузка с леопардовым принтом и V-образным вырезом и леопардовый шарф, завязанный на бант.
Верх Джонсон скомбинировала с черными кружевными шортами с высокой посадкой и нюдовой подкладкой и с бежевыми капроновыми колготами с цветочным орнаментом. Обута она была в черные босоножки с золотыми шипами и на шпильках и дополнила аутфит оригинальным жаккардовым клатчем золотисто-зеленого цвета.
У Дакоты были распущенные волосы, макияж с глянцевым блеском на губах, солнцезащитные очки в песочной оправе на лице и ожерелье с подвеской на шее.
Напомним, Дакота Джонсон в белом кружевном платье с "голым" эффектом от бренда Chloé пришла на мероприятие в Саудовской Аравии.