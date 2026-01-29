Дакота Джонсон в леопардовой блузке и кружевных мини-шортах сходила на показ Valentino в Париже

Дакота Джонсон / © Getty Images

Папарацци подловили Дакоту Джонсон, когда она шла на показ коллекции Valentino Haute Couture Week весна-лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Актриса оказалась в центре внимания модного события благодаря своему дерзкому аутфиту. На звезде было легкое коричневое пальто с золотистым принтом и перьями на манжетах, блузка с леопардовым принтом и V-образным вырезом и леопардовый шарф, завязанный на бант.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Верх Джонсон скомбинировала с черными кружевными шортами с высокой посадкой и нюдовой подкладкой и с бежевыми капроновыми колготами с цветочным орнаментом. Обута она была в черные босоножки с золотыми шипами и на шпильках и дополнила аутфит оригинальным жаккардовым клатчем золотисто-зеленого цвета.

У Дакоты были распущенные волосы, макияж с глянцевым блеском на губах, солнцезащитные очки в песочной оправе на лице и ожерелье с подвеской на шее.

