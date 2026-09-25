Дакота Джонсон в прозрачном кружевном платье блеснула нижним бельем на премьере в Лондоне

Дакота Джонсон / © Associated Press

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В лондонском кинотеатре Curzon Mayfair состоялась премьера психологического триллера «Верити». На красной дорожке появилась исполнительница главной роли Дакота Джонсон.

Дакота Джонсон / © Associated Press

36-летняя актриса предстала перед фотографами в длинном прозрачном платье от Colleen Allen, полностью выполненном из нежного цветочного кружева цвета слоновой кости. Наряд имел приталенный силуэт, глубокое V-образное декольте, короткие рукава и вырез на спине. Сквозь прозрачную ткань был виден черный комплект нижнего белья Fleur du Mal.

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Дакота Джонсон / © Associated Press

Лук Дакота дополнила черными босоножками на высоких каблуках, золотой цепочкой с небольшой подвеской в виде сердечка, браслетом и несколькими кольцами с бриллиантами.

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Дакота Джонсон / © Associated Press

Джонсон нанесла макияж с черными стрелками, розовыми румянами и помадой нюдового оттенка, сделала ровную укладку с челкой и черный маникюр.

Дакота Джонсон / © Associated Press

На премьере актриса позировала вместе с Джошем Хартнеттом, сыгравшим Джереми Кроуфорда. Он был одет в черный костюм Jacquemus свободного кроя, белую рубашку без галстука и классические туфли.

Джош Хартнетт и Дакота Джонсон / © Associated Press

Исполнительница роли Верити Кроуфорд Энн Хэтэуэй пропустила лондонскую премьеру. Актриса сейчас ждет третьего ребенка от своего мужа Адама Шульмана.

Напомним, фильм «Верити» снял режиссер Майкл Шоуолтер по одноименному роману Коллин Гувер. В центре сюжета — писательница Лоуэн Эшли, которую нанимают, чтобы она завершила серию книг известной авторши после загадочного несчастного случая. Работая в поместье семьи Кроуфордов, она находит незаконченную рукопись с жуткими подробностями прошлого Верити и ее мужа. В украинский прокат картина выйдет 1 октября.

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