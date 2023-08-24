Дала новое интервью: Дженнифер Энистон назвала причину своих неудач на личном фронте

В интервью журналу Дженнифер Энистон рассказала о том, как прошла путь от звезды ситкома до мощного голливудского "игрока". Сегодня она не только актриса, но еще и продюсер.

Любимица публики, в частности благодаря сериалу "Друзья", которые и сделали из нее звезду, большую часть своей карьеры прожила в центре внимания. Сегодня Энистон является соучредителем продюсерской компании Echo Films, и исполнительным продюсером, а также играет главную роль в сериале Apple Original "Утреннее шоу", который возвращается этой осенью на экраны.

"Я не чувствую себя разделенной", — говорит Энистон о том, как совмещает свои роли как актера, так и продюсера. "Это своего рода шляпа, которую легко поменять".

В интервью говорили не только о профессиональной деятельности актрисы, но и о ее личной жизни. Что примечательно, Джен признается, что не так успешна на "личном фронте", как в профессиональной деятельности и убеждена, что все это из-за того, что у нее не было в детстве примера того, какими должны быть отношения, ведь ее родители Джон Энистон и Нэнси Доу развелись, когда она была еще маленькой. Однако, это не помешало актрисе дважды выйти замуж (ее первый брак был с Брэдом Питтом, а второй с Джастином Теру). С обеими мужчинами у звезды остались хорошие отношения.

Конечно, говорили и о красоте. Не секрет, что Дженнифер много чего делает для того, чтобы оставаться в такой прекрасной форме и выглядеть так, как она выглядит сейчас.

"Недавно косметолог предложила мне процедуру для лица из спермы лосося. "Прежде всего, я спросила: "Вы серьезно? Как получить сперму лосося?", - шутит, рассказывая об этом актриса.

Мы не знаем, испробовала ли Джен этот инновационный метод омоложения, но надо признать, все, что она делает для своего лица и тела работает практически безукоризненно.

Фотосессия получилась стильная, на снимках Энистон позировала в черном платье с высоким разрезом, черном джемпере, одетом на белую рубашку и в сочетании с черными брюками на ее лице был легкий макияж, а укладка, как всегда, стильной.

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