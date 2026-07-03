Дантес и Олейник снова вместе: Atlas Festival выпустил ностальгический ролик

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Atlas Festival представил второй комедийный ролик в поддержку благотворительной кампании «Збір 150%», которая проводится совместно с фондом «Повернись живим». Главными героями нового видео стали Владимир Дантес и Вадим Олейник, которые на мгновение перенесли поклонников во времена популярности дуэта «ДиО.фильмы».

В ролике создатели с юмором переосмыслили культовый образ бойз-бэнда, перенеся его в современные реалии взрослой жизни. На этот раз сюжет вращается вокруг темы собственного жилья, строительства и ответственности, а знакомые персонажи предстают в неожиданном амплуа.

Видео стало частью нового этапа кампании «Збір 150%», целью которой является сбор средств на проект «Дронопад» фонда «Повернись живим». Собранные пожертвования будут направлены на закупку оборудования для обнаружения, перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, которыми оснащаются украинские подразделения.

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К благотворительной инициативе присоединились компания «Креатор-Буд» и платформа ЛУН. Именно они предоставили главный приз — апартаменты в жилом комплексе Gravity Park.

Принять участие в розыгрыше могут все желающие. Для этого достаточно пожертвовать от 300 гривен на «Збір 150%». Каждый взнос не только поможет украинским военным более эффективно противостоять вражеским дронам, но и автоматически станет шансом выиграть квартиру.

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