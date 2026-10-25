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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Дантес, Рудинский, Логай и другие: звезды на премьере фильма "За Перемогу!" в Киеве

В столичном кинотеатре состоялась премьера ироничной комедии-драмы Валентина Васяновича о послевоенном будущем Украины.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Дантес, Рудинский, Логай и другие: звезды на премьере фильма "За Перемогу!" в Киеве

В киевском кинотеатре «Жовтень» в рамках «Київського тижня критики» состоялся допремьерный показ полнометражного художественного фильма «За Перемогу!» режиссера Валентина Васяновича.

Фильм зрителям представил сам Валентин Васянович, который выступил в роли режиссера, продюсера, оператора и исполнителя главной роли, продюсер Владимир Яценко, актер Григорий Наумов, а также звукорежиссер и актер Сергей Степанский.

На киномероприятие пришло немало представителей украинского шоу-бизнеса, киноиндустрии и культурной среды. Среди гостей были певец и актер Владимир Дантес, актеры Александр Рудинский, Артур Логай, Виктор Дуфинец, Слава Бабенков, Андрей Саминин, актриса Римма Зюбина, режиссер Павел Остриков, тревел-блогеры Макс Узол и Ольга Манько, музыкант и военнослужащий Антон Слепаков и другие.

О чем фильм «За Перемогу!»

События этой ироничной комедийной драмы разворачиваются в Украине после окончания войны. В центре сюжета — 50-летний кинорежиссер Валик, который переживает непростой период в жизни и пытается найти свое место в новой реальности.

На его фильмы больше нет спроса, жена с дочерью уже три года живут в Вене и не планируют возвращаться в Украину, а отношения с сыном остаются сложными. В то же время сам Валик не может переехать к семье, ведь не представляет, как реализовать себя в профессии за границей.

В поисках смысла жизни главный герой объединяется с друзьями-кинематографистами, которые также переживают личные кризисы. Вместе они решают снять фильм о своей жизни.

Однако постепенно грань между реальностью и вымыслом стирается. Герои фактически играют самих себя, а их переживания, проблемы и отношения становятся частью кинематографической истории.

После показа Валентин Васянович рассказал зрителям, что в фильме есть немало автобиографических элементов. В частности, реальными являются его дружба с Владом Одуденко, многолетнее сотрудничество с продюсером Владимиром Яценко, звукорежиссером Сергеем Степанским и оператором Михаилом Любарским.

Режиссер также отметил, что сюжетная линия о семье, уехавшей за границу, отчасти отражает его личный опыт. По словам Васяновича, вместе с ближайшими друзьями и коллегами они создали фильм о дорогих им людях, собственных переживаниях и жизни.

Продюсер Владимир Яценко пояснил, что творческая команда стремилась заглянуть в будущее Украины после победы. С одной стороны, это время радости от окончания войны, а с другой — период новых испытаний для людей, чьи семьи остались за границей.

По его словам, фильм показывает послевоенную жизнь преимущественно с мужской точки зрения, рассказывая об одиночестве, поиске себя и необходимости приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Мировая премьера фильма «За Перемогу!» состоялась на 50-м Международном кинофестивале в Торонто, где картина получила главную награду конкурсной программы Platform TIFF.

Кроме того, работа Валентина Васяновича вошла в шорт-лист European Film Awards 2027, став единственным украинским полнометражным художественным фильмом в соответствующей категории премии.

В Украине фильм также получил признание — сразу три награды 17-го Одесского международного кинофестиваля.

«За Перемогу!» — это история о людях, которые после окончания войны пытаются вернуться к привычной жизни, восстановить отношения с близкими и обрести новый смысл. Несмотря на сложные обстоятельства, герои не теряют надежды, что самый тяжелый период останется позади.

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