Даша Астафьева показала, что помогает ей сохранять спокойствие

Певица Даша Астафьева во время войны не только занимается волонтерствой и чистит картошку для того, чтобы помочь нашим военным.

В Instagram Даша показала, чем занимается в свободное от волонтерства время, а также поделилась, своим лайфхаком о том, что делает ее счастливой.

Артистка показала свои картины, которые нарисовала сама. И в подписи к снимками рассказала:

"Важно не забывать сейчас о том, что делает вас счастливыми и дает полное ощущение себя. Я, например, совсем не могу сейчас заниматься вокалом и петь вообще… мне очень досадно, что все эти ужасные события словно убивали меня каждый день, и то, что я делала (совсем не похоже на мою постоянную работу) помогало мне оставаться в здравом уме… Живопись очень возвращает меня к прекрасным чувствам покоя и жажде выражать свои переживания. Это почти единственное, что задерживает неуемный поток сожаления и печали по спокойствию и миру… Я рисую. Дышу. Учусь снова и снова", - написала Даша под своими работами.

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Взять в руки кисть можете и вы, надеемся, у вас есть такая возможность. Даша не единственная, кто говорит, что рисование действительно очень хорошо влияет на нашу нервную систему и помогает нащупать то недостающее нынче чувство спокойствия.

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