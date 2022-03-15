Даша Астафьева в новой сториз показала, куда следует идти всему "русскому" из нашей страны

Даша Астафьева в новой сториз показала, куда следует идти всему "русскому" из нашей страны

Певица Даша Астафьева остается в Киеве и, как и все украинцы, верит в скорую победу в этой войне.

Певица, которая помогает украинским военным и чистит картошку и другие овощи в одном из киевских ресторанов, опубликовала новое фото в сториз.

Снимок, которому не нужны никакие объяснения, красноречиво говорит о том, куда нужно идти всему русскому, что пришло на нашу украинскую землю. Одета Даша была в черную футболку с надписью "Peace Da".

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

Также Астафьева обратилась в новом опубликованном в Сети видео ко всему миру, а в подписи к нему написала:

"Я знаю, что у меня есть не только украино- и русскоязычные подписчики. И я хочу иметь возможность обратиться ко всему миру, так что это на английском языке.

За последние 18 дней войны погибло около 90 детей, более сотни получили тяжелые ранения. Более миллиона были вынуждены покинуть свои дома в надежде когда-нибудь вернуться к нормальной жизни.

Этого не должно быть!" - написала Даша и подробно на английском языке рассказала, что происходит в Украине.

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