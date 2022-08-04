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Даша Астафьева в свой день рождения собирает средства для ВСУ

Даша Астафьева в свой день рождения собирает средства для ВСУ

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Даша Астафьева в свой день рождения собирает средства для ВСУ

Даша Астафьева / Фото: Instagram Даши Астафьевой

Певица приглашает фолловеров присоединиться к благотворительному сбору.

Сегодня, 4 августа, у Даши Астафьевой день рождения. В Instagram певица сообщила, что вместо подарков она собирает донаты для тех, кто нас защищает – для ВСУ. Звезда приглашает всех присоединиться к этой благотворительной миссии.

"Мне сегодня... Неважно сколько. Пожалуйста, делай репост в сториз.

Без лишних слов приглашаю вас присоединиться к банке, на нужды наших защитников.

Я горжусь нашей страной каждый миг! И верю, что мечты сбываются только коллективным желанием. Давайте вместе приблизим эту мечту! Ссылка на сбор в сториз. Лю", — написала Астафьева.

Даша Астафьева / © Instagram Даши Астафьевой
Даша Астафьева / Фото: Instagram Даши Астафьевой

Напомним, Анна Тринчер вчера, в свой день рождения, собирала средства на пикапы для ВСУ.

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