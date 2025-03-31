Давно не видели: актриса Лорен Грэм, сыгравшая в «Девочках Гилмор», появилась на публике

Лорен Грэм / © Associated Press

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После завершения «Девочек Гилмор» у актрисы не было столь прорывных ролей, однако она продолжает посещать многие светские мероприятия и в частности те, которые непосредственно связаны с этим проектом.

Так в рамках мероприятия PaleyFest в Лос-Анджелесе она посетила очередное мероприятие, посвященное «Девочкам Гилмор».

Лорен Грэм / © Associated Press

Лорен появилась на публике в белоснежном брючном костюме, который носила в сочетании с черным. В частности Лорен надела черную водолазку, туфли и держала в руке небольшую черную сумку на цепочке от Saint Laurent.

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Волосы актриса уложила в легкие локоны и сделала яркий макияж на лице.

Лорен Грэм / © Associated Press

Также на этом фестивале проводились мероприятия посвященные сериалам «Удивительной миссис Мейзел» и «Этуаль», поэтому с Лорен перед фотографами также позировали актрисы Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн и режиссер Эми Шерман-Палладино, которая придумала эти два проекта.

Рэйчел Броснахэн, Эми Шерман-Палладино и Лорен Грэм / © Associated Press

Алекс Борштейн, Рэйчел Броснахэн и Лорен Грэм / © Associated Press

В рамках PaleyFest в публике также вышла актриса Наташа Лионн, сыгравшая в сериале «Покерфейс».