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Давно не видели: Бьянка Балти в розовой шубе попала в объективы папарацци

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1155
Время на прочтение
1 мин
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Давно не видели: Бьянка Балти в розовой шубе попала в объективы папарацци

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

38-летняя итальянская модель была запечатлена в аэропорту Мальпенса в Милане.

Знаменитость была в черном спортивном костюме, поверх которого надела розовую короткую шубу из искусственного меха. Обута была в белые кроссовки. На лице у Бьянки не было макияжа, лишь прозрачным бальзамом были увлажнены губы. Брови также не были оформлены. Длинные волосы модель распустила и расчесала по пробору.

Бьянка Балти / © Getty Images
Бьянка Балти / Фото: Getty Images

Бьянка Балти очень давно не появлялась на светских тусовках. Но ее Instagram пестрит фотографиями - модель охотно показывает подписчикам, как живет и чем занимается в обычной жизни.

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Дата публикации
Просмотры
1155
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