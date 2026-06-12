Давно не видели: Дэвид Бекхэм показал свою пасеку

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

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51-летний бывший футболист Дэвид Бекхэм начал разводить пчел во время пандемии, и это занятие стало для него любимым хобби, помогающим расслабиться вдали от городской суеты и футбольных дел.

Дэвид с большим удовольствием занимается пчеловодством и считает его одним из своих любимых увлечений. Бывший футболист самостоятельно ухаживает за ульями и регулярно делится с подписчиками кадрами из своей загородной жизни. В соцсетях он нередко показывает, как собирает свежий мед, разливает его по банкам и демонстрирует результаты своего труда. И новое видео в его Instagram — тому подтверждение.

Бекхэм показал свою пасеку, расположенную в окружении цветущих трав, а потом продемонстрировал, как разливает собранный мед по банкам.

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Пасека Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм разливает мед / © Instagram Дэвида Бекхэма

Однако пчеловодством увлечения Бекхэма не ограничиваются. На своем участке он также выращивает овощи и зелень, ухаживает за садом, а еще разводит кур. Работа на земле и забота о хозяйстве давно стали для него способом отдохнуть от насыщенного графика, провести время на свежем воздухе и насладиться спокойствием загородной жизни.

Отметим, в последнее время все больше селебрити разбивают огороды и занимаются садоводством. Например, 58-летняя актриса Памела Андерсон обустроила собственный огород, на котором выращивает различные овощи, зелень и цветы.

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