Давно не видели: дочь Джонни Деппа посетила вечеринку в честь церемонии "Оскар"

24-летняя актриса и модель Лили-Роуз Депп - дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради - давно не выхода в свет. Однако 9 марта звезда появилась на 15-м ежегодном ужине организованном Модным домом Chanel, который прошел в отеле Beverly Hills в Лос-Анджелесе.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

В этот раз она оделась с ног до головы в вещи от бренда, сочетав розовый кроп-топ и твидовую юбку до колен.

В руке Депп держала черную мини-сумку с короткой ручкой, волосы собрала в гладкую прическу, а также сделала макияж и добавила в лук несколько украшений. Обута она была в черные босоножки на каблуках. Макияж у девушки был в коричневой гамме.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Демонстрируя живот, Лили-Роуз также показала и большой шрам возле пупка, который у нее с детства. В 2007 году, когда ей было всего 7 лет, она подхватила инфекцию кишечной палочки, из-за которой ее почки начали отказывать. Девять дней она провела на грани жизни и смерти и перенесла операцию, после которой у нее остался шрам.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Лили-Роуз является музой Модного дома Chanel и не раз даже сама принимала участие в их показах моды, но в этом году показ, на котором Дом презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025 в Париже, пропустила. Вместо этого на мероприятии появилась ее мать актриса Ванесса Паради, но не в гламурном платье, а в джинсах и цветочной блузке с пайетками.

Ванесса Параді на показе Chanel / Фото: Associated Press

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