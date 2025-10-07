ТСН в социальных сетях

Давно не видели: Эмма Уотсон появилась на Неделе моды в платье любимого фасона

Звезда фильмов «Гарри Поттер» — 35-летняя актриса Эмма Уотсон — посетила Неделю моды. Она многих удивила, когда когда вышла в свет, поскольку очень редко бывает на светских мероприятиях.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон / © Getty Images

Актриса стала одной из гостей показа Miu Miu, во время которого 76-летняя Миучча Прада презентовала коллекцию весна-лето 2026. Эмма появилась на этом мероприятии в коротком платье цвета пудры, которое носила в сочетании с коричневым пальто, а также черной сумкой и уже культовой парой туфель с ремешками и открытой пяткой.

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Затем Эмма посетила вечеринку в ресторане Gigi в Париже. Пальто она сняла и продемонстрировала платье в полной красе.

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Два очень похожих платья Эмма также демонстрировала в Венеции, когда посетила Международный кинофестиваль. В Италии актриса носила платье от Emilia Wickstead и Gucci.

Эмма Уотсон в Венеции / © Getty Images

Эмма Уотсон в Венеции / © Getty Images

Эмма Уотсон в Венеции / © Getty Images

Эмма Уотсон в Венеции / © Getty Images

