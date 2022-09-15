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Давно не видели: "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар на презентации фильма

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Давно не видели: "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар на презентации фильма

Сара Мишель Геллар / Фото: Associated Press

На публике она появляется нечасто и предпочитает спокойную жизнь, но, поскольку скоро на Netflix выходит фильм с ее участием, актриса пришла на презентацию.

Звезда 90-х Сара Мишель Геллар, которую многие знают в первую очередь по роли в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров", вышла на красную дорожку в Лос-Анджелесе. Актриса посетила 14 сентября премьеру фильма "Отомсти за меня" от Netflix.

На мероприятии 45-летняя знаменитость появилась в золотисто-коричневом мини-платье с длинными рукавами, которое было полностью расшито пайетками. Наряд она дополнила черными босоножками и клатчем-коробкой.

Волосы актриса уложила на один бок, сделала черный маникюр и надела длинные серьги.

Сара Мишель Геллар / © Associated Press
Сара Мишель Геллар / Фото: Associated Press

Также в этом фильме снялась 26-летняя британская актриса Софи Тернер и тоже появилась на презентации, которая проходила в Лос-Анджелесе.

Софи Тернер / © Associated Press
Софи Тернер / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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