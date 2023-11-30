Давно не видели: Кейт Аптон в вечернем платье вышла в свет с мужем

31-летняя американская модель давно не появлялась в светском обществе.

Кейт и ее супруг Джастин Верландер присутствовали на 37-й ежегодной церемонии вручения наград Footwear News Achievement Awards на Cipriani South Street 29 ноября 2023 года в Нью-Йорке.

Кейт Аптон и Джастин Верландер / Фото: Associated Press

Для выхода в свет девушка выбрала черное платье с глубоким круглым вырезом на декольте, обнаженной спиной и пышной юбкой. А также уложила белокурые волосы легкими волнами, надела лаконичные серьги, а в макияже подчеркнула немного глаза и губы.

Кейт Аптон и Джастин Верландер / Фото: Getty Images

Джастин надел смокинг, белоснежную рубашку и черный галстук-бабочку. Он был обут в лаковые туфли и обнимал свою жену за талию, когда пара позировала перед фотографами на красной дорожке.

Кейт Аптон / Фото: Associated Press

Кейт Аптон / Фото: Associated Press

Пара растит дочь и в прошлый раз их втроем видели на красной дорожке аж летом 2022 года.

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