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- Шоу-бизнес
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Давно не видели: Крисси Метц в малиновом платье с драпировкой запечатлели папарацци в Нью-Йорке
45-летняя американская актриса появилась на публике в женственном наряде насыщенного оттенка.
Крисси Метц впервые за долгое время попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса была рада встрече с фотографами: она улыбнулась им и помахала рукой.
Крисси выглядела ярко в малиновом платье длины миди с легким блеском. Наряд имел V-образное декольте и драпировку на лифе. Особыми деталями платья стали объемные рукава и широкая оборка на подоле.
Метц дополнила наряд бежевыми босоножками на невысоких каблуках. В руке она держала маленький белый клатч.
В ушах в актрисы были длинные серьги-кольца, а на руках — золотые кольца. Прическа с локонами и нежный макияж завершили лук Крисси.