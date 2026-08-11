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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Давно не видели: Крисси Метц в малиновом платье с драпировкой запечатлели папарацци в Нью-Йорке

45-летняя американская актриса появилась на публике в женственном наряде насыщенного оттенка.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Крисси Метц

Крисси Метц / © Getty Images

Крисси Метц впервые за долгое время попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса была рада встрече с фотографами: она улыбнулась им и помахала рукой.

Крисси выглядела ярко в малиновом платье длины миди с легким блеском. Наряд имел V-образное декольте и драпировку на лифе. Особыми деталями платья стали объемные рукава и широкая оборка на подоле.

Крисси Метц / © Getty Images

Крисси Метц / © Getty Images

Метц дополнила наряд бежевыми босоножками на невысоких каблуках. В руке она держала маленький белый клатч.

В ушах в актрисы были длинные серьги-кольца, а на руках — золотые кольца. Прическа с локонами и нежный макияж завершили лук Крисси.

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