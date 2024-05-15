Давно не видели: модель Кейт Аптон сверкнула фигурой на страницах легендарного глянца

31-летняя американская модель и актриса – Кейт Аптон – давно не выходила в свет и не появлялась в фэшн-фотосессиях. Однако в этом году легендарный журнал Sports Illustrated празднует 60-летие и проводит фотосеты, в которых принимают участие все топ-модели, появляющиеся когда-либо на его страницах.

Кейт появилась на страницах журнала впервые в 2011 году, а уже на следующий год ее фото украшало его обложку. С этого и началась карьера модели, и она не раз получала титул самый сексуальной женщины года.

Для юбилейного выпуска Аптон позирует в красном купальнике с рюшами. Ее волосы естественно развеваются, а на лице - макияж с розовой помадой. В подписи к фото модель написала, что для нее честь снова появиться на страницах известного глянца.

Напомним, ранее о своем участии в этом же юбилейном выпуске заявила другая модель - 32-летняя датчанка и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Нина Агдал.

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